Nieuwe Amerikaanse sancties tegen dochters van president Poetin: wat weten we over hen?

Het Kremlin heeft het persoonlijke en familiale leven van president Poetin altijd grondig afgeschermd van de openbaarheid. Over zijn twee dochters weten we officieel dus bitter weinig. Poetin vermeldde tijdens de bovengenoemde persconferentie in 2015 -en op andere momenten waar naar zijn dochters gevraagd werd- niet eens hun namen. Wat wel bekend is, is gebaseerd op mediaberichten, enkele documenten of de zeldzame uitspraken van de president.

In 1983 trouwde Vladimir Poetin met Lyudmila Shkrebneva, hij was toen agent voor de Russische geheime dienst KGB, zij was stewardess. Volgens de officiële biografie van het Kremlin werd zijn oudste dochter Maria geboren in 1985, net voor de familie verhuisde naar Dresden, in Duitsland. Een jaar later volgde een tweede dochter, Katerina. Na 30 jaar scheidde het echtpaar Poetin. Het was een scheiding waarvan Poetin zei dat het een gezamenlijke beslissing was: "We zien elkaar amper, we hebben elk ons eigen leven." Volgens Lyudmila werd Poetin "compleet opgeslorpt door het werk".