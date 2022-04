World Press Photo of the Year: herdenkingsmonument voor anoniem gestorven inheemse kinderen in Canada 

In mei vorig jaar werden op het terrein van een voormalig internaat in de stad Kamloops in de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada de stoffelijke resten gevonden van 215 kinderen.

In Kamloops was tussen 1890 en 1969 een Residential School gevestigd, een soort internaat waar kinderen van de oorspronkelijke bevolking gedwongen werden geassimileerd. Zo werden ze gestraft als ze hun eigen taal spraken. In heel Canada waren er duizenden van dat soort scholen die meestal gerund werden door christelijke kerken. Minstens 150.000 kinderen uit inheemse gezinnen zijn leerling geweest op dergelijke scholen.

Uit eerdere rapporten bleek al dat er in veel van die internaten sprake was van slecht aangepakte besmettelijke ziektes, verwaarlozing, ondervoeding en zelfs misbruik. De ontdekking in Kamloops was geen alleenstaand geval. Vorig jaar werden ook elders in Canada nog anonieme graven ontdekt nabij internaten voor inheemse kinderen.