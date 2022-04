Hoe dichter bij de evenaar, hoe kleurrijker de zangvogel: eeuwenoud vermoeden van Darwin nu ook wetenschappelijk bewezen

Het leven in de tropen heeft meer kleur, zeker voor zangvogels: dat is de conclusie die onderzoekers van de universiteit van Sheffield in het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceren.

Charles Darwin merkte het al op tijdens zijn reizen in de negentiende eeuw, maar nu pas is er ook wetenschappelijk bewijs voor de observaties van de evolutiebioloog: zangvogelsoorten die in het gebied rond de evenaar leven, hebben een verenkleed dat tot 30 procent kleurrijker is dan soorten die verder naar het noorden of het zuiden leven.

"Dit is opwindend", zegt onderzoeker Chris Cooney van de universiteit van Sheffield. "Want dit geeft ons een beter begrip van de factoren die de biodiversiteit op wereldschaal bevorderen en in stand houden."