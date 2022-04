"Iconische" visarend krijgt kunstnest in Berlare: "De vogel wordt hier vaker gespot"

"Het kan de vogel stimuleren om een kolonie te beginnen", zegt Crapoen. Het kunstnest is een soort kunstwiel waar takkenbussels aan bevestigd zijn. En er is goed nagedacht over waar het nest moest komen. "Hier is de meeste rust, het paalt aan het water en het heeft mooie aanvliegroutes." De initatiefnemers zijn er zich wel van bewust dat het misschien niet zal lukken en dat de soort het nest misschien onaangeroerd laat. Maar het is het proberen waard: "Als we dit niet zouden doen, is de kans nog veel kleiner."