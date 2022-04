1 jaar na verwoestende brand in Opwijk nog steeds wachten op heropbouw

We zijn zelf als gemeente gedagvaard door de verzekeraar", vertelt de burgemeester. "Niemand lijkt vaart te willen zetten achter de heropbouw. En dat is jammer, vooral voor de slachtoffers. Vorige zomer werd een omgevingsvergunning verleend voor de heropbouw van de zolderverdieping, maar voor de rest hebben we daar geen nieuws over."



Volgens de verzekeringsmaatschappij is het een kwestie van een paar weken voor er kan gestart worden met de heropbouw van het gebouw. "Vanaf dan zal het de termijn van een normale afbraak en bouw in beslag nemen. Het is dus geen verhaal van 10-tallen jaren. We hopen ergens in 2023 of 2024 klaar te zijn", klinkt het.