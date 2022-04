1 op de 7 Oost-Vlaamse werknemers is geen Belg: "Correcte weerspiegeling van diverse maatschappij"

De provincie Oost-Vlaanderen hinkte lange tijd achterop wat diversiteit op de arbeidsmarkt betreft, maar heeft nu toch een inhaalbeweging gemaakt: in 2016 had nog maar 9,7 procent van de werknemers niet de Belgische nationaliteit, vandaag is dat aantal gegroeid tot 12 procent van de werknemers. " Die evolutie is te verklaren door de krapte op de arbeidsmarkt en de diversiteit in de maatschappij", zegt Lieve De Cock van hr-bedrijf Acerta." Het is een logische en positieve evolutie dat Oost-Vlaanderen nu die inhaalbeweging maakt".