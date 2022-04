Een vrachtvliegtuig van koeriersbedrijf DHL kwam in de problemen tijdens een noodlanding in Costa Rica. Het toestel reed van de landingsbaan en brak in twee stukken. De eindbestemming van het vliegtuig was eigenlijk Guatemala, maar de piloot moest door problemen met het hydraulisch systeem een noodlanding maken in de buurt van San José, de hoofdstad van Costa Rica. De bemanningsleden raakten niet gewond.