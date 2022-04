Vautmans reageert op mogelijke btw-verlaging voor aankoop paarden : "We moeten andere landen durven volgen"

Vautmans vergelijkt de situatie met andere landen: "We hebben in Europa een eengemaakte interne markt van goederen en diensten. Maar we merken dat de btw-tarieven op sommige producten enorm verschillen. Zo is er in België 6 procent btw op landbouw, dus op een boerenpaard, maar op een Shetlandpony zou dat dan 21 procent zijn. En in de Europese paardensector liggen die prijzen vaak lager. Dat zorgt voor het volgende: als Frankrijk de btw verlaagt bij aankoop van paarden en Duitsland doet dat ook, dan gaat de economische schade in België enorm zijn. Als mensen buiten Europa hier een paard komen halen, kiezen ze natuurlijk voor de minste btw en dan stort heel de paardensector in elkaar."