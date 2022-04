Consternatie na hoera-tweet Hilde Vautmans (Open VLD) over btw-verlaging op paarden: "Heel weinig voeling met realiteit"

Vautmans is Europees Parlementslid voor Open VLD, maar is ook amazone én is sinds 2019 voorzitter van de MEP Horse Group, een in 2011 opgerichte vereniging die de paardensector meer op de Europese agenda wil.

"Onze Europese paardensector heeft een enorme economische waarde", duidt ze haar blijdschap. "Met meer dan 7 miljoen paarden, 800 000 jobs en een economische impact van 100 miljard euro per jaar profileert Europa zich tot hippisch centrum van de wereld." Vautmans zegt te hopen dat België de lijst van goederen die voor een lager btw-tarief in aanmerking komen in de praktijk zal omzetten.