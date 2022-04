Dieven maken gat in muur van fietswinkel in Aarschot en stelen voor 70.000 euro aan merkfietsen

Het waren werknemers van een naburige firma die donderdagochtend de politie verwittigden toen ze opmerkten dat er een gat zat in de muur van fietsenwinkel De Fietsfabriek, aan de Betekomsesteenweg in Aarschot: “De politie is me komen vertellen dat er ingebroken was in de fietsenwinkel”, zegt zaakvoerder Wim De Roover. “Ik ben dan gaan kijken en heb vastgesteld dat er met een slijpschijf een gat van 6 vierkante meter in de muur is gemaakt. Er zijn een tiental fietsen gestolen met een totale waarde van 70.000 euro.”