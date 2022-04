Man verdacht van nieuwe feiten na 9 jaar cel voor verkrachting: is oplossing méér therapie of toch eeuwige opsluiting?

Sinds 2012 bestaat het systeem van de terbeschikkingstelling. Dat houdt in dat na de uitvoering van de hoofdstraf, de veroordeelde toch nog onder het toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank valt, en dat voor een periode van vijf tot vijftien jaar. Ofwel blijf je dan langer in de gevangenis, ofwel kom je vrij onder toezicht en kan je verplicht worden om een behandeling of therapie te volgen.

"Soms is dat verplicht", zegt Royer. "Dat is bijvoorbeeld zo wanneer iemand veroordeeld wordt voor verkrachting met de dood tot gevolg." In andere gevallen is het facultatief. "Dat systeem kan in de toekomst nog uitgebreid worden, maar de recente hervormingen van het strafrecht hebben aan die regeling niets veranderd."