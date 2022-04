Duitse inlichtingendiensten: "Russische troepen bespraken gebeurtenissen die mogelijk verwijzen naar Boetsja"

Volgens Der Spiegel zouden nog andere geluidsopnames onderzocht worden. Die zouden kunnen verwijzen naar gelijkaardige feiten in andere delen van Oekraïne, zoals de buurt rond de zuidelijke stad Marioepol. De Duitse inlichtingendienst BND heeft geen verklaringen afgelegd over de berichtgeving in Der Spiegel.

Gisteren publiceerde Amnesty International een rapport over vermeende oorlogsmisdaden in de regio rond Kiev. Dat is gebaseerd over 20 interviews met mensen die getuige waren van gruweldaden, of er rechtstreekse kennis van hadden. "Ongewapende burgers in Oekraïne worden vermoord in hun huzien en op straat in daden van onbeschrijfelijke wreedheid en schokkende brutaliteit", zegt secretaris-generaal Agnès Callamard. "Het bewust doden van burgers is een schending van de mensenrechten en een oorlogsmisdaad. Deze overlijdens moeten grondig onderzocht worden, en de verantwoordelijken vervolgd, tot in de rangen waar het bevel gegeven wordt."