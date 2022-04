Ferrero bracht Voedselagentschap niet op de hoogte toen het salmonella vaststelde in fabriek op 15 december

Ook het FAVV werd in eerste instantie niet op de hoogte gebracht. "We zijn op de hoogte gebracht door onze collega's uit het Verenigd Koninkrijk vorige week dat er een link was gevonden met het bedrijf in Aarlen, niet door Ferrero zelf", zegt Hélène Bonte van het FAVV. "Er is een meldingsplicht als een bedrijf een probleem heeft in het productieproces dat een mogelijk risico kan vormen voor de consument. Maar als Ferrero van mening is dat het intern werd opgelost, en dat er geen producten naar buiten gingen, dan moeten ze die besmetting in principe niet melden. We zijn nu aan het onderzoeken of Ferrero de risico's juist heeft ingeschat."