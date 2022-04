BEKIJK - Fiona (11) zit al acht dagen in lockdown in Shanghai: “We mogen helemaal niet naar buiten"

Shanghai, met 26 miljoen inwoners de grootste stad van China, zit weer in lockdown wegens het hoge aantal coronabesmettingen. Fiona (11) woont al haar hele leven in de miljoenenstad. Aan ons jeugdjornaal “Karrewiet” vertelt ze hoe het is om te leven onder de hele strenge lockdown. “We mogen helemaal niet naar buiten, we mogen alleen maar in ons huis blijven”, vertelt ze. “Maar we komen er wel doorheen.”