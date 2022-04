Foorkramers klaar voor eerste Geelse Palmenmarkt sinds corona: "we staan te popelen"

De Palmenmarkt in Geel, een van de grootste kermissen van de streek, mag na twee jaar weer de deuren openen. Van vrijdagavond tot en met dinsdag zullen er verschillende attracties in het centrum van Geel staan. De foorkramers zijn erg enthousiast om het weekend in te gaan. "Na twee jaar staan we te popelen om eraan te beginnen. Generaties lang staan wij hier al. Het is altijd een drukke kermis geweest, heel de Kempen komt naar hier", vertelt foorkramer Regina Meert.