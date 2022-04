Geen Spaanse feesten in Vilvoorde: “Door corona minder leden en dus minder budget”

De Spaanse gemeenschap viert “Fiesta Rociera” altijd rond Pinksteren in het domein Drie Fonteinen en daar komen duizenden mensen op af. In 2019 kwam er nog 6.000 man afgezakt naar de Spaanse feesten, maar door corona konden de twee volgende edities niet doorgaan. Ook dit jaar wordt er een jaartje overgeslagen, zegt organisator Fernando Ramirez. “Door corona hebben we geen feesten meer kunnen organiseren omdat de club stilgelegen heeft. Voor corona hadden we nog zo’n 250 tot 300 betalende leden, maar vorig jaar bleven er daarvan nog maar 50 over. Door dat alles zitten wij met een serieus gat in ons budget.”