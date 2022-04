Lievegem kapt 80 populieren in Waarschoot in belang van veiligheid en plant 81 zomereiken in de plaats

In Waarschoot, bij Lievegem, zijn inwoners verontwaardigd omdat 80 populieren zullen verdwijnen uit het gebied Kerkakker. Het is de eigenaar van de bomen zelf die de gemeente Lievegem heeft gevraagd om zijn populieren weg te doen.

De gemeente laat nu weten dat ze de kapvergunning heeft toegestaan uit veiligheidsoverwegingen. "De takken de populieren worden na enkele jaren heel broos, die zouden kunnen afbreken. Dat kan gevaarlijke situaties veroorzaken voor fietsers en voetgangers die daar passeren", zegt schepen van Groenonderhoud, Freddy Haegeman (Open VLD Lievegem).

In de plaats van de populieren komen 81 zomereiken. "Populieren zuigen enorm veel water uit de grond, tot 1.000 liter per dag. Een zomereik is veel beter, die zuigt maximaal tot 150 liter water op. Met de droge zomers in het achterhoofd, is de keuze voor zomereiken een slimmere zet", aldus Haegeman.