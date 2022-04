Gemeente Zele zoekt vrijwilligers om voetpaden te controleren of ze smerig of kapot zijn: "Zoeken vooral rolstoelgebruikers"

"Iedereen mag zich aanmelden om vrijwilliger te worden, het helpt als je graag wandelt", zegt schepen Pieter Herwege (CD&V Zele). "We zoeken ook zeker rolstoelgebruikers of mensen die vaak met een kinderwagen gaan wandelen. Zij worden vaak het eerst geconfronteerd als de weg niet in goede staat ligt."

Op die manier wil de gemeente Zele de voetpaden in kaart brengen. Want de inwoners zijn niet tevreden over de staat van de voetpaden, dat blijkt uit de laatste gemeentebarometer. Er waren heel wat klachten volgens de schepen. "Het gaat om tegels die losliggen, voetpaden die veel te smal zijn, of verlichtingspalen die in het midden van een voetpad staan waardoor je er niet voorbij kan."