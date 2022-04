BBC-reeks met Vlaams tintje: Gents bedrijf gaat aan de slag met boeken van Quentin Blake, dé illustrator van Roald Dahl

Dat BBC met Creative Conspiracy in zee gaat, hoeft niet te verbazen. Het bedrijf maakte eerder al de animatiereeks "Ninja Express", eerder dit jaar nog het best bekeken kinderprogramma op de Britse zender.

"Het succes van "Ninja Express" heeft inderdaad deuren geopend", vertelt Decraene. "We hebben als bedrijf internationale ambities en dan is dit toch opnieuw een mooi visitekaartje: je werkt samen met een iconische zender en ook Sir Quentin Blake is een Brits icoon. Dit voelt echt als een erkenning van ons jarenlange harde werk."

De distributie is bovendien in handen van Aardman, de studio achter bekende film en series met klei-animaties, zoals "Wallace & Gromit", "Shaun the Sheep" en "Chicken Run". "Als animator is het ook tof dat zo'n grote naam zich achter het project schaart."