Gezin uit Torhout ontsnapt net op tijd uit brandende chalet op skireis: "We zijn alles kwijt"

Een geluk bij een ongeluk: 4 vrijwilligers van de brandweer van Luik waren daar ook op skivakantie. Isi Wardenier: "Zij zijn meteen begonnen met blussen. Daarna heeft het toch een tijdje geduurd vooraleer de brandweer er was. In de bergen is het niet zo simpel om met grote brandweerwagens snel ter plaatse te zijn. We zijn heel goed opgevangen door de lokale bevolking. We hebben niks meer, onze chalet is volledig verwoest." Isi is elektricien. Hij kent de gevaren en weet het belang van goede rookmelders in huis. "Er is in onze chalet en in de 3 aanpalende chalets geen enkele rookmelder afgegaan. Als we nog teruggaan, dan neem ik zeker mijn eigen rookmelders mee."