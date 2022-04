Parket gaat in beroep tegen straf voor doodrijder Lille: proces moet worden overgedaan

Het proces over het dodelijk ongeval in Lille, waarbij de 18-jarige Tibau Verelst uit Kasterlee om het leven kwam, moet worden overgedaan. De politierechtbank had de twintiger die het ongeval heeft veroorzaakt een celstraf van 36 maanden gegeven, waarvan de helft met uitstel. Maar het parket vindt die straf te licht en gaat in beroep.