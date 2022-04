In 21 Limburgse gemeenten helpt een klimaattuincoach de tuinen duurzamer en natuurvriendelijker te maken

Vorig jaar is die aanpak met klimaattuincoaches al uitgeprobeerd in Lanaken, Pelt en Sint-Truiden. Jack Van der Laan uit Pelt legde pas twee jaar geleden een nieuwe tuin aan, maar dit jaar heeft hij op advies van de klimaattuincoach toch enkele aanpassingen gedaan. "We hebben al regentonnen en een compostbak geplaatst. We gaan vervolgens een wadi tot stand brengen met een natuurgebiedje voor de vogels en watervoorziening voor de treurwilg. We gaan ook voor een bloemenweide zorgen", legt hij uit.