In Eeklo komt een bedrijventerrein voor meer dan 20 KMO's: "tot 17.000 vierkante meter groot"

In Eeklo is vandaag de eerste spadesteek gegeven voor een nieuw bedrijventerrein aan het kanaal. Daat is plaats voor kleine en middelgrote ondernemingen uit de regio. De KMO's konden één van de units kopen die een projectontwikkelaar LCV Real Estate er voorziet. Er is plaats voor 20 ondernemers, op een terrein van 17.000 vierkante meter.

"We zijn de bouw nog maar gestart, maar alles is al uitverkocht", zegt Bram De Paepe van het bedrijf. "Er was duidelijk veel nood aan extra ruimte voor ondernemers. We vreesden een beetje dat er door corona en de oorlog in Oekraïne minder interesse zou zijn. Maar dat is niet zo. Ook de hoge grondstof- en ergieprijzen lijken weinig impact te hebben op de ondernemersdrang", zegt De Paepe. Op het KMO-terrein hebben onder meer schrijnwerkers, schilders en tuinaanleggers een unit gekocht.