Italiaanse mama's in Genk zingen slaapliedjes voor Oekraïense moeders en kindjes

Met hun initiatief willen de mama's van de Italiaanse kerk mensen verbinden. Ze hopen zoveel mogelijk moeders te bereiken van verschillende culturen, ook buiten België en Europa. "Iedereen die een beetje steun wil geven mag zich aanmelden bij ons. Daarom gaan we een facebookpagina aanmaken "een slaaplied voor jou", ook in het Italiaans want we zijn een Italiaanse kerk. De mensen van Genk die een lied willen zingen kunnen ons contacteren en dan komen we aan huis met een camera en we nemen het allemaal op en we zetten het op Facebook. Wie verder weg woont, kan het zelf opnemen en naar ons doorsturen. We hopen zoveel mogelijk moeders te bereiken en dat de liedjes gehoord worden door de moeders die zo hard moeten lijden", besluit Rosaria.