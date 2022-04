27 nieuwe sportmonitoren in Bornem, gemeente leidt die zelf op: "Uniek in Vlaanderen"

Marc Vlogaert, het diensthoofd Sport in Bornem, is in 1984 begonnen met het organiseren van de opleiding binnen de gemeente. "Het jaar ervoor had ik een sportkamp georganiseerd met vrijwilligers. Dat was tof, dat was leuk, maar ik voelde dat ik meer verwachtte. En dan hebben we maar beslist om zelf monitoren op te leiden. Intussen zijn al meerdere gemeentes komen kijken, hoe we dat doen, maar we zijn nog steeds uniek. We zijn nog steeds de enigen die zo'n opleiding organiseren."