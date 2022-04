Laatste weekend voor C&A in de Hasseltse binnenstad: “Er hangt een vreemde sfeer”

Enkele verkoopsters staan met elkaar te praten in de laatste week dat C&A nog open is. “We krijgen nog steeds veel steunbetuigingen van de klanten”, klinkt het. “Maar eigenlijk willen we er niet meer over praten, ook al is al die steun goed bedoeld.” Van de 16 werknemers kunnen er maar 4 bij C&A blijven, zij kunnen aan de slag in andere vestigingen in Vlaanderen. De 12 anderen staan na dit weekend op straat.