BEKIJK - Limburgse roedel telt nog maar vijf wolven

Een week geleden werd al duidelijk dat er nog maar 5 wolven waren in de roedel van Hechtel-Eksel. De overige welpen en jaarlingen waren omgekomen of zijn weggetrokken naar andere oorden. Maar vannacht verschenen de 5 overgebleven samen voor één van de wildcamera's in het gebied. Wolvin Noëlla is opnieuw drachtig, de nieuwe welpen zullen over enkele weken geboren worden. Maar ook die jonge wolven zullen op termijn wegtrekken.