Lommel start met trajectcontroles: “Tijdens een test hadden we na 4 dagen al 1.000 overtredingen”

De politie van Lommel organiseerde al een test van de nieuwe trajectcontrole van 17 tot 20 februari. Tussen het kruispunt van de Pijnvenstraat en de Zandstraat liepen toen maar liefst 1.065 chauffeurs tegen de lamp. “Dat is heel veel”, zucht schepen van Mobiliteit Sophie Loots (CD&V). “Ik hoop ook dat die trajectcontrole gaat bijdragen tot het verminderen van het aantal snelheidsovertredingen. We hebben daar een klein bedrijventerrein, er wordt ook veel overgestoken en er zitten nogal wat fietsers op die baan. We willen de trajectcontrole gebruiken als een sensibilisering om de snelheid naar beneden te krijgen.”