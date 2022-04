Meer dan 30 kilometer file met vrachtwagens voor de Engelse haven Dover: veerboten en brexit spelen truckers parten

Dit keer is een combinatie van factoren (what can go wrong...) de oorzaak. De belangrijkste reden is het opschorten van de verbindingen met het Franse Calais door de Britse rederij P&O Ferries. Die zit in een diep sociaal conflict nadat het 800 personeelsleden had ontslagen en wou vervangen door goedkoper personeel. Dover is de belangrijkste haven voor transport van en naar het Europese vasteland en P&O heeft er een marktaandeel van ongeveer een derde.