Meer dan zestig rijbewijzen per maand ingetrokken door Brusselse politie

“Bij alcoholcontroles werden maar liefst 127 rijbewijzen ingetrokken voor een periode van 15 dagen”, meldt een woordvoerder van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene. "Er werden in het eerste kwartaal bijna 19.000 ademtesten afgenomen, hetzij bij geplande controles, hetzij na bijvoorbeeld een ongeval of andere interventie. Van de gecontroleerde bestuurders bliezen 344 personen positief en 175 alarm. De hoogst gemeten waarde bedroeg 1,24 mg/l, het equivalent van 2,85 gram alcohol per liter bloed. Voor de volledigheid: in ons land bedraagt de maximaal toegelaten alcoholconcentratie 0,21 mg/l. Voor vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs en andere professionele bestuurders bedraagt dat zelfs 0,08 mg/l.”

Daarnaast trok de politie ook nog 57 rijbewijzen in van bestuurders die reden onder invloed van verdovende middelen. "De verkeersveiligheid blijft één van de absolute prioriteiten binnen het zonale veiligheidsplan 2020-2025”, klinkt het nog.