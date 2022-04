Middeleeuwse lavabo gevonden bij opgravingen in Sint-Lievens-Houtem: "We weten meer van zodra de vondsten gewassen zijn"

Voor het centrum van Letterhoutem wordt heraangelegd, voeren archeologen van de archeologische dienst SOLVA er archeologisch onderzoek uit. "De informatie die daar in de grond zit, wordt zo op een goeie manier gearchiveerd voor de volgende generatie", zegt Bart Cherette van SOLVA. En dat leverde wat op. "We hebben een aantal opmerkelijke vondsten gedaan. We hebben sporen van oudere wegen teruggevonden, ook verschillende kruiken en potten. Daar zat ook een middeleeuwse lavabo bij."

Een lavabo uit de middeleeuwen had toen wel een andere functie dan nu, legt Charette uit. "Het is een benaming van een bolvormige pot, vaak in aardewerk uit de vroege 16de eeuw. Het werd vooral gebruikt in religieuze context om ritueel de handen mee te wassen. Het is een pot met twee oren en twee giettuiten, die werd aan een slinger opgehangen en heen en weer geslingerd. Zo klotste er water uit en konden ze de handen besprenkelen."

