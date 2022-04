Mimi Reinhardt (107) is overleden, de typiste - met twee vingers - van "Schindler's list"

Reinhardt, een Joodse Oostenrijkse, zat zelf in een concentratiekamp in het Poolse Krakau; van daaruit werd ze in 1944 en 1945 in dienst genomen als secretaresse door Oskar Schindler, een Duitse zakenman die Joden tewerkstelde in zijn emailwarenfabriek. "Dat ik ooit steno had geleerd, was het beste wat ik ooit heb gedaan," zei ze daar later over.