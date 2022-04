Modemuseum Hasselt brengt Bikkembergs terug naar Limburg: "11 unieke silhouetten die zijn parcours perfect weerspiegelen"

Eerder stonden er al 2 outfits van Bikkembergs te pronken in het museum in de expo "Activewear" in 2021. Maar het is nog even wachten vooraleer deze 11 outfits in het echt te bewonderen zijn. "We bekijken nu al hoe we de foto's op de website kunnen tentoonstellen en na het onderzoek is er ongetwijfeld een plek in het museum voor deze collectie", sluit Huyghe af.