Nog 150 boetes per maand voor niet dragen van mondmasker op openbaar vervoer in Brussel

Hoewel het dragen van een mondmasker op de perrons en in de stations niet langer nodig is, blijft het verplicht op het openbaar vervoer. "De afgelopen maanden hebben we telkens rond de 150 boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer", zegt woordvoerder van de MIVB, An Van hamme.