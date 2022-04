Aalsterse kotbaas verhuurt aan Gentse studenten, ook in Sint-Niklaas dreigt tekort aan koten 

Waarom de studenten precies naar Aalst komen, weet Van de Putte niet meteen. "Aalst is een toffe stad, een carnavalsstad, maar het is geen echte studentenstad. Het is dus een beetje bizar dat ze hier op kot willen als ze hier niet studeren. 't Is hier ook niet per se veel goedkoper. De studio's die wij verhuren zijn wel goed gelegen: zowel de oprit naar de autosnelweg als het station zijn in de buurt. De verbinding naar Gent of naar Brussel is dus best goed, misschien speelt dat wel een rol", besluit de kotbaas.