Nieuw elektrisch luxeschip voor 100ste verjaardag Antwerpse rederij Flandria: “Een primeur voor ons land”

De Flandriaboten zijn een begrip in Antwerpen en het Waasland. Het is al een eeuw lang een erg populaire schooluitstap in de regio. De rederij bestaat 100 jaar en ging daarvoor een samenwerking aan met de Nederlandse rederij De Zilvermeeuw, waar duurzaamheid centraal staat. Door die samenwerking komt Z8, een elektrisch luxeschip, in het aanbod van Flandria. "Het schip is een primeur voor ons land, de andere schepen van Flandria varen op diesel", vertelt zaakvoerder van Flandria Philip De Prest. Met het elektrisch varen willen ze schadelijke emissies terugdringen en maximaal groen varen.