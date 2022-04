Nieuw stukje Oosterweel klaar: bewoners van Zwijndrecht en Linkeroever rijden nu vlotter van en naar de E34

Het eerste deel van die nieuwe verbindingsweg is al sinds januari in gebruik. Dat is het gedeelte tussen het complex Zwijndrecht aan de Pastoor Coplaan (E17) en de Blancefloerlaan. Nu gaat ook het stuk tussen de E34 bij Waaslandhaven-Oost en de Blancefloerlaan open. Zo ontstaat eigenlijk een lokale ringweg rond Zwijndrecht en dat is vooral goed nieuws voor de inwoners van het dorp want zij hebben al jaren last van sluipverkeer. Ook voor automobilisten die van het Waasland naar Linkeroever rijden, is er een verbetering: je hoeft je niet meer met je wagen door het centrum van Melsele en Zwijndrecht te wringen.