Nog steeds geen oplossing voor vrachtwagenverkeer N119 Turnhout: "Levensgevaarlijk voor fietsers"

Er is nog steeds geen oplossing voor de vele vrachtwagens op de N119, de gewestweg tussen Turnhout en de grens met Nederland. Daar wordt al langer over geklaagd maar er is nog altijd geen structurele oplossing. "Het is een levensgevaarlijke situatie voor fietsers", zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) uit Turnhout.