Ook in Riemst protest tegen nieuwe stikstofregeling: "Onhoudbaar op deze manier"

In Riemst heeft de Boerenbond opnieuw actie gevoerd tegen de strengere stikstofnormen van de Vlaamse regering. De landbouwers in Riemst willen een oplossing die zowel voor de economie als de landbouw haalbaar is. Tegen 2025 zullen daardoor zo'n 14 Limburgse landbouwbedrijven moeten sluiten.