26 lichamen gevonden onder puin appartementsblokken in Borodjanka, "op elke hoek" oorlogsmisdaden

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski kwam in zijn dagelijkse videoboodschap terug op de vondst in Borodjanka. Hij noemde de situatie in Borodjanka zelfs "nog vreselijker" dan die in Boetsja. Daar werden de voorbije dagen honderden lichamen aangetroffen in huizen en op straat. Volgens de Oekraïense regering en verschillende westerse landen hebben de Russen daar overduidelijk oorlogsmisdaden gepleegd. Volgens de lokale overheid zouden zeker 300 burgers gedood zijn.

Volgens Zelenski heeft de "Russische bezetter" in Borodjanka "nóg meer slachtoffers" gemaakt dan in Boetsja. Bewijzen daarvoor gaf hij niet. "Het werk is begonnen om het puin in Borodjanka te ruimen", zei hij enkel.

Zelenski waarschuwde ook voor nog ergere onthullingen in de zuidelijke havenstad Marioepol. "Wat zal er gebeuren als de wereld de hele waarheid te weten komt over wat het Russische leger in Marioepol gedaan heeft?", vroeg hij zich af.