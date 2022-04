Opnieuw werken aan de Grote Markt in Lier: “Dit moet het einde zijn van alle problemen”

De Grote Markt in Lier wordt binnenkort opnieuw heraangelegd. Na problemen met de fundering liet de stad de rijbaan van de Grote Markt in 2020 opnieuw aanleggen en dat verliep niet zoals gepland. “Die heraanleg moest de problemen van 2012 oplossen”, begint burgemeester Rik Verwaest (N-VA). “De aannemer had de herstellingen onvoldoende uitgevoerd. We hebben die oplevering niet aanvaard en via een dading hebben we hem verplicht om de Grote Markt te herstellen.”