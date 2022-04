Peter Van Asbroeck imiteert Marc Van Ranst in nieuw theaterstuk: "Gebruik zeker ook mijn stopwoordjes, Peter"

In "Groeten uit 2032" zet het coronavirus opnieuw iedereen verplicht thuis en is Marc Van Ranst populairder dan ooit. "Hij heeft het land overgenomen: hij doet alle shows op tv en heeft allerlei eigen producten in de winkel", legt Van Asbroeck uit. Enkele bekende Vlamingen organiseren uit miserie een lockdownfeestje aan zee. Tergelijkertijd wil Steven Van Gucht zijn rivaal stokken in de wielen steken. "Marc Van Ranst heeft niet echt een specifieke stem, maar zijn buikje en de bekende truitjes zijn natuurlijk wel herkenbaar." Van Ranst geeft de acteur nog een tip mee om te helpen bij het imiteren. "Gooi er af en toe eens een "ma bon" tussen. Dat zijn blijkbaar mijn stopwoordjes."