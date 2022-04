Drankjes op Gentse Feesten worden duurder: "Alle prijzen stijgen, we kunnen niet anders"

"We staan te springen om in gang te schieten en van de Gentse Feesten weer een topeditie te maken", vertelt Jan Hoozee van Trefpunt vzw, één van de pleinorganisatoren van de Gentse Feesten. "We zijn blij dat we subsidies hebben van de stad, maar die zijn niet aangepast de voorbije jaren. De prijzen van de podia, tenten en logistiek zijn met een kwart gestegen."

"Daarom zijn we genoodzaakt om de bierprijzen omhoog te halen. Of dat genoeg zal zijn om alles te dekken, weet ik niet. Ik hoop dat de mensen volop buiten komen en zullen consumeren." Voor een pintje betaal je deze zomer 3 euro, terwijl dat 3 jaar geleden nog 2,70 euro was. "Ik denk dat de bezoekers daar ook geen probleem van zullen maken."