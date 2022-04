Oost-Vlaanderen wil samen met de boeren erosie aanpakken: "Te veel vruchtbare grond spoelt weg"

Het project loopt al in 3 steden in de Vlaamse Ardennen. Voor die regio is het project belangrijk omdat de grond er door haar heuvelachtige ligging gemakkelijk wegspoelt. Al 20 landbouwers tekenden in op het project en er is zo'n 5 hectare grasbloemstrook aangeplant. Maar de provincie wil graag nog meer landbouwers bij het project betrekken en denkt er aan om het gebied uit te breiden. "Landbouwers moeten een strook grond afgeven, maar op termijn zal het resultaat beter zijn. Hun vruchtbare grond blijft gespaard: het loopt niet af en het water kan beter insijpelen", aldus Gillis.