Psychiatrische patiënten van professor Dirk De Wachter verkopen tweedehandskledij in Hal 5

Volgens de psychiater moeten er meer projecten komen zoals Boetiek Sympathiek: "Ik denk bijvoorbeeld aan een café, dat hebben we via Beschut Wonen al in Leuven. Met mensen die in de psychiatrie zitten of hebben gezeten, maar evengoed mensen uit de buurt. Die ontmoetingen moeten er meer komen. Want op zo'n momenten maakt het niet uit of je patiënt bent of niet. Dat is erg belangrijk. Want de status van de psychiatrie bezorgt een negatief stigma, en daar moeten we van af. Deze projecten helpen om daar van af te geraken."

Boetiek Sympathiek wordt elke eerste donderdag van de maand georganiseerd in Hal 5 in Kessel-Lo. Meer info vind je op de Facebookpagina van het event.