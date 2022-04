Singer-songwriter Ed Sheeran: "Rechtszaken rond plagiaat schadelijk voor muzieksector"

Veel internationale popsensaties lijken tegenwoordig rechtszaken over plagiaat aan hun been te hebben, onder wie Ed Sheeran die net nog zijn rechtszaak over het liedje "Shape of you" won. Hij zegt dat zulke rechtszaken schadelijk zijn voor de muzieksector en dat er dagelijks zoveel muziek uitgebracht wordt waardoor het onvermijdelijk is dat liedjes soms op elkaar lijken. Is er in de Belgische muziekscène ook sprake van een trend van rechtszaken?