Schapen keren terug naar Lier: "Na twee jaar opnieuw feestelijkheden"

Volgens de legende is de naam "schapenkoppen" voor de Lierenaars ontstaan in de 14de eeuw. Toen wilde Hertog Jan II de inwoners van Lier bedanken voor hun bijdrage aan de strijd tegen de Mechelaars. Ze mochten als beloning kiezen tussen een universiteit of een schapenmarkt. De Lierenaars kozen voor het tweede. Hertog Jan zou daarop gezucht hebben: "Oh, die schapenkoppen." De andere mogelijke beloning, de universiteit, werd dan maar geschonken aan Leuven. Die kreeg daarmee in 1425 als eerste stad in de Lage Landen een eigen universiteit.