"Singin’ is the rain" is 70 jaar oud, maar misschien ken jij het titelnummer in een compleet andere versie

Stanley Donen, die samen met Kelly de film regisseerde, liet in een interview aan Financial Times alvast optekenen dat "het idee achter deze scène in de regen was dat we een man wilden tonen die verliefd was, die gelukkig was en vol levenslust zat. Tien dagen lang werd er gerepeteerd, om die scène uiteindelijk in anderhalve dag op te nemen. Ik herinner me dat het een hete zomerdag was en dat Gene achteraf met een lichte verkoudheid, inclusief koorts, af te rekenen had." Om de opspattende regen beter in beeld te brengen zou het water vermengd zijn met een beetje melk. Maar dat werd door Donen in een interview met ABC News dan weer stellig ontkend: "Onwaar! Dat is compleet onwaar!"

Hoe dan ook, de film wist 2 Oscarnominaties in de wacht te slepen en het titelnummer groeide uit tot een klassieker.