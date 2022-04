Sint-Pieters-Leeuw zet boxen in om ratten te vangen: "Geen gif nodig"

"Er komen steeds meer meldingen van bewoners over rattenoverlast", vertelt schepen van Dierenwelzijn An Speeckaert (CD&V). "We bestrijden de dieren momenteel met gif, maar dat is erg arbeidsintensief en weinig efficiënt. Bovendien kunnen dan ook andere dieren vergiftigd worden. We zijn daarom blij om een nieuw systeem uit te testen. De rattenboxen."

Zo'n box bestaat uit twee verdiepingen. Op de eerste verdieping staat een bakje met eten voor de ratten, een mengeling van pompoenzaden, geroosterde hazelnoten en suikers. De ratten moeten een trapje op om het voedsel te bereiken. Ze weten echter niet dat ze op een luikje trippelen dat vanop afstand kan worden opengeklapt. In de box zitten sensoren die aangeven hoeveel ratten de box bezoeken. Als ze beseffen dat het veilig is, is het een komen en gaan van ratten. Op dat moment wordt het systeem op "vangen" gezet. De rat komt onderaan terecht in een bad gevuld met een verdovend middel en sterft een pijnloze dood.