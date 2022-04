Brusselse slechtvalken te volgen tijdens broedseizoen: "Verwachten dat eerste eieren morgen uitkomen"

Het valkenkoppel dat zich nestelt in de toren van de Sint-Jobkerk in Ukkel broedt op 4 eieren. De organisatie verwacht dat hun eieren morgen zullen uitkomen. Daarmee zullen dat de eerste slechtvalkenkuikens zijn die dit jaar in Brussel worden geboren. In totaal broeden er zo'n 12 slechtvalkenkoppels in Brussel.